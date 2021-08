Bloccata nel fango su un ghiacciaio in Valtellina | 56enne salvata nella notte

Advertising

Sondrio - Paura la scorsa notte per una donna rimasta, con le gambe sprofondatefango, sul ghiacciaio dei Forni a 2600 metri di quota, in Valtellina. L'allarme è stato dato verso le 18.00 e i soccorsi sono terminati otto ore dopo. Secondo la ...La sua crescita si è poinegli ultimi anni, ancor prima che la pandemia facesse la sua ... è necessario aspettare l'effetto che avrà la variante Deltaprossimo periodo. Certo è che se la ...L'emergenza sul ghiacciaio dei Forni a 2600 metri di quota, soccorritori in azione con l’aiuto di piccole pale e anche a mani nude ...L’escursione sul ghiacciaio dei Forni. La 56enne romana si era allontanata dal compagno ma si è persa lungo il tragitto. L’intervento dei soccorritori nella notte per rintracciarla e salvarla ...