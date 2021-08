“Almeno l’Inter incassa bene”: l’insolita frecciata al Milan (Di domenica 8 agosto 2021) Le cessioni di Inter e Milan in questa sessione e l’ultima di Romelu Lukaku hanno scatenato un forte dibattito social nelle ultime ore Non è un momento facile per l’Inter ed i suoi tifosi. Il mese scorso la società nerazzurra ha ceduto per 70 milioni Hakimi al Psg e già ciò aveva scatenato diverse proteste. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 agosto 2021) Le cessioni di Inter ein questa sessione e l’ultima di Romelu Lukaku hanno scatenato un forte dibattito social nelle ultime ore Non è un momento facile pered i suoi tifosi. Il mese scorso la società nerazzurra ha ceduto per 70 milioni Hakimi al Psg e già ciò aveva scatenato diverse proteste. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : #Nandez: l’#Inter aspetta via libera. Ma almeno nel pomeriggio non sono previsti incontri con il #Cagliari - brio873 : @galfly_mg @PatrizioPizi @MilanNewsit Ti consiglio di giocarti il Bologna sopra l'Inter in classifica, almeno oltre… - Claudio_direnzo : @stebellentani @FBiasin Io credo che su Lautaro rimarrà tutto così fino almeno a gennaio. Ma questo non risolve il… - martinogiacomo2 : @FBiasin Ormai per l' @Inter incedibili non esiste, per la società era incedibile anche #Lukaku , è una società se… - ParisioGiovanni : @gluck78 Però l’agente ha più volte detto che è felice di restare all’Inter. Almeno stavolta voglio dare fiducia alle parole di Camano -