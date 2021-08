Ondata di caldo africano fino a Ferragosto in tutta Italia (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Da domenica 8 agosto e fino a Ferragosto l'Italia verrà investita da un'imponente Ondata di caldo africano, con temperature che potranno toccare punte di oltre 45°C sulle regioni meridionali. Molto probabilmente dovremo fare i conti con la più rovente e generale Ondata di calore di questa stagione. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che un vasto campo di alta pressione sub-tropicale si allungherà dall'interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo. Aria rovente Oltre a garantire un'estrema stabilità ... Leggi su agi (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Da domenica 8 agosto el'verrà investita da un'imponentedi, con temperature che potranno toccare punte di oltre 45°C sulle regioni meridionali. Molto probabilmente dovremo fare i conti con la più rovente e generaledi calore di questa stagione. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che un vasto campo di alta pressione sub-tropicale si allungherà dall'interno del Saharaad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo. Aria rovente Oltre a garantire un'estrema stabilità ...

sulsitodisimone : Ondata di caldo africano fino a Ferragosto in tutta Italia - clneira : RT @MMmarco0: E' IN ARRIVO L'ONDATA DI CALDO PIÙ INTENSA E DURATURA DEGLI ULTIMI ANNI - Thread Massime tra i 38 ed i 48°C, afa notturna co… - danitreu : Da giovedì ondata di caldo, io parto giovedì per la Norvegia - avespartacus : RT @wwwmeteoit: Una temporanea attenuazione del caldo sta regalando una breve tregua alle regioni meridionali. Le previsioni #meteo #previs… - GiovanBis : RT @MMmarco0: E' IN ARRIVO L'ONDATA DI CALDO PIÙ INTENSA E DURATURA DEGLI ULTIMI ANNI - Thread Massime tra i 38 ed i 48°C, afa notturna co… -