Masters1000 Toronto 2021 | Lorenzo Musetti espulso dal torneo per la cena…

Leggi su oasport

(Di sabato 7 agosto 2021) Ha veramente dell’incredibile quanto accaduto a. L’azzurrino avrebbe dovuto iniziare nella seconda serata italiana di oggi le qualificazioni neldi(Canada), essendo tra l’altro l’unico rappresentante del Bel Paese nelle “quali”. Ebbene, il toscano non potrà scendere in campo contro l’ecuadoriano Gomez per entrare nel main draw. Motivo?è stato escluso dagli organizzatori delper aver violato la bolla anti-Covid e quindi non rispettato il protocollo. I motivi sono davvero al limite del ridicolo. Come rivelato da gazzetta.it, i giocatori ...