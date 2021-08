Vietato legare i cani alla catena, approvata nel Lazio la nuova legge: multe salate per i trasgressori (Di venerdì 6 agosto 2021) Utilizzare le catene sui cani e su tutti gli animali d’affezione, da oggi, nella Regione Lazio è reato. Chi non dovesse rispettare la nuova legge rischia una multa fino ai 2.500 euro. Il Lazio si è unita, dopo lotte e diverso tempo, ad altre regioni che avevano già Vietato l’utilizzo di cantene sugli animali; parliamo di Campania, Puglia, Veneto, Umbria, Lombardia ed Emilia Romagna. L’unica eccezione per cui un animale potrà essere legato ad una catena è per motivi di salute – come ad esempio al seguito di un’operazione – ma ovviamente il proprietario dovrà essere in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Utilizzare le catene suie su tutti gli animali d’affezione, da oggi, nella Regioneè reato. Chi non dovesse rispettare larischia una multa fino ai 2.500 euro. Ilsi è unita, dopo lotte e diverso tempo, ad altre regioni che avevano giàl’utilizzo di cantene sugli animali; parliamo di Campania, Puglia, Veneto, Umbria, Lombardia ed Emilia Romagna. L’unica eccezione per cui un animale potrà essere legato ad unaè per motivi di salute – come ad esempio al seguito di un’operazione – ma ovviamente il proprietario dovrà essere in ...

