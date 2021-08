In tempi di pandemia riscopriamo la casa-rifugio: ‘La Saracena’ restaurata di Luigi Moretti (Di venerdì 6 agosto 2021) In tempi di pandemia e di slanci ambientalisti – in cui la massima riflessione sull’abitare nazionale è rappresentata da “una casa per alberi che ospita anche umani e volatili”: il camouflage del Bosco Verticale, iconologia del benessere dell’alta borghesia, nella città più “smart” d’Italia – se volete vedere una casa bella, dirigetevi sul litorale di Santa Marinella, a pochi chilometri da Roma, e andate a visitare la villa La Saracena, progettata da Luigi Moretti (1907 -1973) e realizzata tra il 1955 e il 1957. Morbida e a tratti inaccessibile, asciutta come la prosa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Indie di slanci ambientalisti – in cui la massima riflessione sull’abitare nazionale è rappresentata da “unaper alberi che ospita anche umani e volatili”: il camouflage del Bosco Verticale, iconologia del benessere dell’alta borghesia, nella città più “smart” d’Italia – se volete vedere unabella, dirigetevi sul litorale di Santa Marinella, a pochi chilometri da Roma, e andate a visitare la villa La Saracena, progettata da(1907 -1973) e realizzata tra il 1955 e il 1957. Morbida e a tratti inaccessibile, asciutta come la prosa di ...

Advertising

antonio19523 : @oroediamanti_ @UtherPe1 I tempi di sono dilatati? O sono gli stessi che assumere in caffè? Adesso c'è un limite x… - RosarioPalmier3 : RT @FraLuna1109: La mia casa ideale in tempi di pandemia.. qui si dimentica tutto ?? ciao a tutti i miei amici di Twitter. - ArmandoCapone : @ardigiorgio @robersperanza @ProfPBianchi @msgelmini @renatobrunetta @vitalbaa @petunianelsole @gloquenzi E ma come… - spighissimo : @err4_r @CMLocatelli @GermanaGea @Keynesblog No, sta aiutando persone in difficoltà cosa che comunque non è un trag… - TOSADORIDANIELA : RT @FraLuna1109: La mia casa ideale in tempi di pandemia.. qui si dimentica tutto ?? ciao a tutti i miei amici di Twitter. -