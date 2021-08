Ex Milan, morte Astori: “Un errore nella diagnosi impedì di salvarlo” (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo il giudice dell'udienza preliminare, il medico sportivo non avrebbe approfondito un'anomalia riscontrata su Davide Astori Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo il giudice dell'udienza preliminare, il medico sportivo non avrebbe approfondito un'anomalia riscontrata su Davide

Advertising

PianetaMilan : Ex @acmilan, morte #Astori: 'Un errore nella diagnosi impedì di salvarlo' - #DA13 - Oden232323 : @ThomasBerselli @BeppeMastrotta @NonEvoluto è differente per l'inter. proprietà cinese, dopo covid i sold non escon… - XanZar10 : Suning è riuscito nell'utopica realtà di farmi dare ragione al milan twitter. Hanno letteralmente distrutto l'Inter… - Carriero7 : @milan_corner Meglio cosi, smilzo com'è, se venisse preso da una palla scagliata da quella distanza, sarebbe morte certa. - _pepp8 : @milan_corner E anche oggi minacce di morte per te oggi -