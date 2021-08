Amadeus condurrà Sanremo 2022. La Rai non ha dubbi (e neanche noi) (Di venerdì 6 agosto 2021) Conquistandosi la sua terza conduzione di fila, sarà di nuovo Amadeus al timone di Sanremo 2022, curando ovviamente anche della direzione artistica della kermesse. L’annuncio è stato dato ieri sera, 5 agosto, senza troppi rulli di tamburi, durante il Tg1. “L’amministratore delegato Carlo Fuortes e Coletta hanno deciso di affidare la conduzione a Amadeus”, recita la nota Rai, ufficializzando la decisione presa ai vertici. E ‘Ama‘ non se lo è fatto ripetere due volte: “Io per primo non avrei mai pensato di condurre tre Sanremo di seguito. È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 agosto 2021) Conquistandosi la sua terza conduzione di fila, sarà di nuovoal timone di, curando ovviamente anche della direzione artistica della kermesse. L’annuncio è stato dato ieri sera, 5 agosto, senza troppi rulli di tamburi, durante il Tg1. “L’amministratore delegato Carlo Fuortes e Coletta hanno deciso di affidare la conduzione a”, recita la nota Rai, ufficializzando la decisione presa ai vertici. E ‘Ama‘ non se lo è fatto ripetere due volte: “Io per primo non avrei mai pensato di condurre tredi seguito. È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore ...

