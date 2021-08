Yaman e Argentero ai ferri corti | “Sandokan” a rischio?

(Di giovedì 5 agosto 2021) I due si sarebbero incrociati a Gallipoli senza neppure salutarsi: il rapporto “difficile” tra Cane Lucamette ala produzione di “” Le riprese del nuovotargato Lux Vide dovevano partire quest’estate, ma al momento il progetto sembra essersi arenato. E non solo per questioni relative all’acquisto dei diritti di messa in onda della serie (il derby sarebbe fittissimo tra una grande rete generalista e un colosso dello streaming), ma anche per i rapporti non proprio idilliaci che intercorrerebbero tra i due protagonisti. Il settimanale Nuovo, in particolare, ha ...

No, Lucae Canproprio non si sopportano. E filtrano indiscrezioni relative a una violenta lite che si sarebbe consumata sul set di Sandokan , dove si sono trovati a lavorare fianco a fianco, ...Lucae Can, l'indiscrezione: ' Hanno litigato sul set, non si sopportano... '. Cane Lucaper la prima volta insieme sul set di Sandokan, il remake dello storico sceneggiato con Kabir Bedi. Il primo proprio nei panni di Sandokan e l'attore italiano nel ruolo del ...“Di Sandokan ce n’è solo uno!”. Parola di Kabir Bedi ai microfoni di “Live from Hollywood”. L’attore indiano ha rimarcato la sua opinione sul remake del mitico “Sandokan”, che dovrebbe vedere Can Yama ...Torniamo a parlare di Can Yaman, il prossimo 'Sandokan'. Stanno circolando dei brutti rumor che riguardano la serie TV della 'Lux Vide' remake del successo con Kabir Bedi e lo stesso attore turco che ...