Jorge Lorenzo saluta Valentino Rossi | “Per carisma ai livelli di Alì o Senna”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Fine di un’era. In pista noi eravamo altrettanto veloci, ma in termini diè aidi Jordan, Woods, Alì o. Goditi questo nuovo capitolo, leggenda!”.usa questo tweet, accompagnato dalle foto dei loro duelli, per rendere omaggio a uno dei suoi grandi rivali, il Dottore, che oggi ha annunciato il suo ritiro. Il pilota spagnolo ha postato anche una foto che lo ritrae insieme, oltre che a, a Pedrosa e Stoner: “In pista noi eravamo altrettanti veloci“, diceper poi riconoscere il ...

Allo stesso modo, anchesi è unito alle congratulazioni: 'La fine di un'era - sono le parole del maiorchino - In pista noi quattro eravamo tutti veloci, ma in fatto di carisma e spirito ...In questi anni ha sfidato e battuto tutti gli avversari più ostici con cui ha avuto a che fare, da Max Biaggi a Casey Stoner , da Noboru Ueda a Loris Capirossi , da Sete Gibernau aValentino Rossi ha annunciato oggi il suo addio alle corse. Il Dottore, al termine della stagione 2021 di MotoGP terminerà la sua avventura sulle due ruote, anche se, come ha affermato lui stesso quan ...Come lui nessuno mai. Valentino Rossi è nella categoria degli sportivi leggendari, non solo perché è il pilota con più podi all’attivo nel Motomondiale, ...