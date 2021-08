G20, Bassi (Un.Trieste): “Tecnologia tutta italiana in comunicazione quantistica” (Di giovedì 5 agosto 2021) C’è il “marchio made in Italy” alla base della prima dimostrazione internazionale di comunicazione quantistica anti hacker condotta oggi a Trieste, nella tappa scientifica del G20. “E’ una Tecnologia tutta italiana nata dalla ricerca di base condotta nel nostro Paese” ha spiegato il professore Angelo Bassi, del dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste, conversando con l’Adnkronos ospite a “Ma cos’é quest’estate” condotta da Laura Bettini su Radio24. “L’Italia mette il suo marchio in questa dimostrazione in due cose: prima di tutto sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) C’è il “marchio made in Italy” alla base della prima dimostrazione internazionale dianti hacker condotta oggi a, nella tappa scientifica del G20. “E’ unanata dalla ricerca di base condotta nel nostro Paese” ha spiegato il professore Angelo, del dipartimento di Fisica dell’Università di, conversando con l’Adnkronos ospite a “Ma cos’é quest’estate” condotta da Laura Bettini su Radio24. “L’Italia mette il suo marchio in questa dimostrazione in due cose: prima di tutto sulla ...

