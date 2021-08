Federica Panicucci | addio a Mattino Cinque? Spunta il nome del sostituto

Advertising

GiuseppeporroIt : Federica Panicucci sostituita a Mattino 5? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto #federicapanicucci #mattino5… - PRossix : RT @dea_channel: quando all'arrivo della divina Federica Panicucci ti prende un infarto?????????????? - fanota65 : RT @dea_channel: quando all'arrivo della divina Federica Panicucci ti prende un infarto?????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: quando all'arrivo della divina Federica Panicucci ti prende un infarto?????????????? - LLibanese : RT @dea_channel: quando all'arrivo della divina Federica Panicucci ti prende un infarto?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

LiberoQuotidiano.it

Un'indiscrezione, quella di Alberto Dandolo , che vedrebbesostituita. Come è noto a prendere il posto della conduttrice di Mattino 5 temporaneamente c'è Simona Branchetti con il suo Morning News . Eppure, stando alla rubrica 'Ah… ...Fisico da capogiro, orasi mostra in bikini in vacanza. Ed è boom sui social, intanto suo marito Marco Bacini perde la testa. Le immagini, però, fanno il giro della Rete: ora si concede un po' di relax. ...Dal 2009 la Panicucci ha in mano il timone di Mattino 5. Ascolti ottimo, lei molto apprezzata, tanti i personaggi televisivi che l’hanno affiancata.Dopo anni di successi al timone del talk show di Mediaset, Mattino Cinque, Federica Panicucci rischia il posto? Indiscrezione pazzesca ...