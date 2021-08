Ufficiale | Cancellotti al Pescara dal Perugia

Advertising

psb_original : UFFICIALE - Perugia, Cancellotti ceduto al Pescara #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Cancellotti

TUTTO mercato WEB

Elia al Benevento: ora èE a proposito di ex molto amati dalla tifoseria, ora c'è l'... Chichizola (23 st Moro), Rosi (1 st), Sgarbi (1 st Menci " 19 st Manneh), Curado (1 st ...... anche quest'anno, Francesco, ex tennista numero 21 del mondo: "Dopo aver portato ... Info e biglietti nella sezione "tickets" del sitodel torneo: https://internazionaliperugia.it/Ancora opera di sfoltimento nella rosa del Perugia. Come era nell'aria da tempo, il difensore eugubino Tommaso Cancellotti (classe '92), è stato ceduto al Pescara, in serie C.Il comunicato ufficiale « ...di Nicola Agostini "Perugia è la piazza più prestigiosa in cui ho giocato. Per me è un punto di arrivo. Avevo diverse richieste ma appena il ds Giannitti mi ha contattato ho detto subito sì". Parole e ...