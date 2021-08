Spotify sta testando un piano di abbonamento più economico (ma con le pubblicità) (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Unsplash)Come sta facendo YouTube per i video, anche Spotify ha iniziato a testare un nuovo abbonamento super economico che parte da soli 0,99 euro al mese, nel tentativo di offrire ai suoi clienti prezzi più flessibili e allo stesso tempo mnetizzare maggiormente gli streaming. Il piano si chiama Spotify Plus, rappresenterebbe un notevole risparmio sui costi rispetto all’abbonamento Premium da 9,99 euro al mese, includendo diversi vantaggi che l’uso gratuito non ha. Gli utenti avranno infatti la possibilità di saltare quante canzoni vogliono e la libertà di ascoltare brani ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Unsplash)Come sta facendo YouTube per i video, ancheha iniziato a testare un nuovosuperche parte da soli 0,99 euro al mese, nel tentativo di offrire ai suoi clienti prezzi più flessibili e allo stesso tempo mnetizzare maggiormente gli streaming. Ilsi chiamaPlus, rappresenterebbe un notevole risparmio sui costi rispetto all’Premium da 9,99 euro al mese, includendo diversi vantaggi che l’uso gratuito non ha. Gli utenti avranno infatti la possibilità di saltare quante canzoni vogliono e la libertà di ascoltare brani ...

