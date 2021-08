Piano Banda Ultralarga, a Salerno nessuna scuola connessa (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Ministero dello Sviluppo Economico diffonde i dati del ‘Piano Scuole Connesse’ “per l’attivazione dei servizi di connettività Internet a Banda ultra-larga presso le sedi scolastiche sul territorio italiano”. In Campania risulta commesso l’1.8%, ossia 53 scuole. nessuna a Salerno. Progetti e lavori – Fibra e wireless nelle scuole: dalla lista di aree sub-comunali oggetto dell’intervento da parte del Piano Banda Ultralarga si evince che per la città di Salerno la fibra l’iter è arrivato alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Ministero dello Sviluppo Economico diffonde i dati del ‘Scuole Connesse’ “per l’attivazione dei servizi di connettività Internet aultra-larga presso le sedi scolastiche sul territorio italiano”. In Campania risulta commesso l’1.8%, ossia 53 scuole.. Progetti e lavori – Fibra e wireless nelle scuole: dalla lista di aree sub-comunali oggetto dell’intervento da parte delsi evince che per la città dila fibra l’iter è arrivato alla ...

Advertising

anteprima24 : ** Piano Banda Ultralarga, a ##Salerno nessuna scuola connessa ** - diTerralba : Se c’è una categoria di twittatori che non reggo, è quella dei complottisti… Non hanno capito, poverini, che nelle… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. «100 ore che sembrano 100 anni», dice Tokyo. Ma arrenders… - GPescapesco : @CronacheNuoresi Perché la banda nera sulla foto? Si dovrebbe vedere bene il viso, invece, in modo da essere conosc… - OpenFiberIT : Nella Regione #Puglia, il piano BUL coinvolge le aree in #digitaldivide di 256 Comuni. A #Presicce, l’azienda… -