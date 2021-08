LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Wellbrock in fuga, Paltrinieri insegue a mezzo minuto (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.03: Wellbrock, Olivier e Rasovszky in testa al km 2.87, quarto Paltrinieri a 33?, poi Wilimowsky e Fan, Sanzullo undicesimo 0.00: Al rifornimento Olivier riprende Wellbrock, Rasovszky subito dietro 23.58: Paltrinieri e Wilimowsky si sobbarcano la responsabilità dell’inseguimento al trio di testa 23.56: Al km 2.32 Wellbrock davanti, a 10? Olivier, a 16? Rasovszky, Paltrinieri quinto a 36?, Sanzullo decimo 23.52: Paltrinieri sale in testa al gruppo e si mette all’inseguimento 23.50: Olivier ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.03:, Olivier e Rasovszky in testa al km 2.87, quartoa 33?, poi Wilimowsky e Fan, Sanzullo undicesimo 0.00: Al rifornimento Olivier riprende, Rasovszky subito dietro 23.58:e Wilimowsky si sobbarcano la responsabilità dell’inseguimento al trio di testa 23.56: Al km 2.32davanti, a 10? Olivier, a 16? Rasovszky,quinto a 36?, Sanzullo decimo 23.52:sale in testa al gruppo e si mette all’inseguimento 23.50: Olivier ha ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 13 con altri 27 titoli in palio tra nuoto di fondo, canoa velocità, atletica, tuffi, boxe, ci… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri tra dubbi e speranze - #Nuoto #fondo… - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #LiveSport #Nuoto #Tokyo2021 #DirettaLivenuoto LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA:… - infoitsport : LIVE – Tokyo 2020, nuoto sincronizzato: preliminari duo programma libero in DIRETTA - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: prova solida per Cerruti-Ferro, volano le russe! -