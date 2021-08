Incidente A1 oggi | riaperto il tratto tra Incisa e Firenze Sud Code in calo

Advertising

LA NAZIONE

Firenze, 4 agosto 2021 - E' stato r iaperto il tratto sull'A/1 tra Incisa e Firenze Sud rimasto anche temporaneamente chiuso a causa di undi un mezzo pesante al km 305, l'autocisterna di un autospurgo che si è ribaltata. Sul luogo dell'evento attualmente si circola su due corsie, riferisce Autostrade per l'Italia, e si ...Ieri un altroNon è stato il primo episodio. Solo ieri, un altrofatale per un ciclista, un ragazzo di 25 anni morto dopo essere stato investito da un trattore che stava ...Intervista Rudy Zerbi Gianni Morandi: nell'intervista rilasciata per Radio Deejay il cantante si è raccontato tra l'ultimo singolo e l'incidente spaventoso ...Firenze, 4 agosto 2021 - Paura sull'A1 nel tratto fiorentino tra Incisa e Firenze, in direzione Bolgona: una cisterna si è infatti ribaltata su un fianco bloccando la circolazione. L'uscita obbligator ...