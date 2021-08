Covid: salgono i casi in Cina, stretta a rilascio passaporti (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Cina ha segnalato 96 casi di Covid - 19 nella giornata di ieri, di cui 71 da trasmissione interna, il numero giornaliero più alto da gennaio. Pechino è alle prese con il peggior focolaio aggravato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laha segnalato 96di- 19 nella giornata di ieri, di cui 71 da trasmissione interna, il numero giornaliero più alto da gennaio. Pechino è alle prese con il peggior focolaio aggravato ...

