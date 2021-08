RAI SPORT: Il Barcellona su Insigne. Frase sibillina di De Laurentiis (Di martedì 3 agosto 2021) Il Barcellona non molla Lorenzo Insigne, secondo quanto rivelato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il club Spagnolo ha due possibili opzioni per arrivare la capitano del Napoli. “Due domande De Laurentiis a Insigne e Insigne a De Laurentiis dovranno farsele. Il presidente in conferenza stampa lo ha detto, vuole capire se vuole restare in azzurro o provare un’esperienza all’estero. De Laurentiis quando parla non lo fa mai a caso, ha parlato di “estero”, perché evidentemente tutti i rumors che leggiamo sono qualcosa che gli è arrivato. La ... Leggi su napolipiu (Di martedì 3 agosto 2021) Ilnon molla Lorenzo, secondo quanto rivelato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il club Spagnolo ha due possibili opzioni per arrivare la capitano del Napoli. “Due domande Dea Dedovranno farsele. Il presidente in conferenza stampa lo ha detto, vuole capire se vuole restare in azzurro o provare un’esperienza all’estero. Dequando parla non lo fa mai a caso, ha parlato di “estero”, perché evidentemente tutti i rumors che leggiamo sono qualcosa che gli è arrivato. La ...

Advertising

Alefior87 : Non mi piace gioire delle sfortune degli altri, ma ritengo che #varriale, in virtù del ruolo in #Rai, avrebbe dovut… - Tvottiano : @enrick81 @napoliforever89 @AgoCannella @famigliasimpson @argento_tw @misterf_tweets @OltreTv @tw_fyvry… - Ricgaspe1 : RT @ilciccio67: Enrico Varriale non è più direttore di Rai Sport. Finalmente, si avvera il #VarrialeOut Da mandare in tendenza prima di sub… - SeEarn : RAI SPORT, VARRIALE NON È PIÙ VICEDIRETTORE #RAISport #Varriale #vicedirettore - NCN_it : RAI SPORT, VARRIALE NON È PIÙ VICEDIRETTORE #RAISport #Varriale #vicedirettore -