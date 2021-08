Ascolti pazzeschi per il doppio oro olimpico a Tokyo 2020: Rai 2 da record (Di lunedì 2 agosto 2021) Non poteva essere altrimenti. Non saranno i numeri toccati dalle partite della nazionale italiana ma sono numeri strepitosi quelli arrivati ieri per le Olimpiadi su Rai 2. Complice anche un orario abbastanza abbordabile, per il pubblico ( a causa del fuso si è perso molto, da detto), le strepitose vittorie di Jacobs e Tamberi sono da record di Ascolti per Rai 2 nella giornata del primo agosto 2021. Tra le 14 e le 15 oltre 7 milioni di spettatori sintonizzati sulla rete per seguire le imprese dei nostri due azzurri. E le aspettative non sono state tradite: oro per il salto in alto prima, oro per i 100 metri dopo. Due medaglie storiche nel giro di 10 minuti, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 agosto 2021) Non poteva essere altrimenti. Non saranno i numeri toccati dalle partite della nazionale italiana ma sono numeri strepitosi quelli arrivati ieri per le Olimpiadi su Rai 2. Complice anche un orario abbastanza abbordabile, per il pubblico ( a causa del fuso si è perso molto, da detto), le strepitose vittorie di Jacobs e Tamberi sono dadiper Rai 2 nella giornata del primo agosto 2021. Tra le 14 e le 15 oltre 7 milioni di spettatori sintonizzati sulla rete per seguire le imprese dei nostri due azzurri. E le aspettative non sono state tradite: oro per il salto in alto prima, oro per i 100 metri dopo. Due medaglie storiche nel giro di 10 minuti, ...

