Maltempo, più di 40 interventi in 17 ore: tutte le operazioni dei Vigili del fuoco (Di domenica 1 agosto 2021) Quasi tre interventi per ogni ora a partire dalla mezzanotte. Il report di domenica 1 agosto alle 17.30 conta 42 interventi per le squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo e della provincia. Dai danni per le rotture di tubazioni e canali alle voragini, dagli alberi caduti ai calcinacci caduti nella galleria tra Predore e Tavernola. Osio Sopra: fuoriuscita di acqua dalle tubazioni in via Donizetti. Clusone: alberi pericolanti in via Monsignor Antonietti. Clusone: dissesto statico di elementi costruttivi in via Guizzetti. San Pellegrino Terme: cedimento terreno e sistemazione di una voragine in via Tasso. Bergamo: intervento ...

