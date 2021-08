Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore mano nella mano a Capri: è ritorno di fiamma? (Di domenica 1 agosto 2021) Era il 2008 quando la showgirl Elisabetta Gregoraci e il famoso imprenditore Flavio Briatore celebrarono le loro nozze e dopo due anni nacque il loro primogenito Nathan Falco. La loro storia subì una battuta d’arresto che li portò a chiedere la separazione, nel 2017. Da quel momento però la coppia è sempre rimasta in buoni rapporti per il benessere del figlio. La stessa Gregoraci, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di voler ancora molto bene al suo ex marito ma aveva comunque smentito l’ipotesi di tornare insieme. Se fino a poco tempo fa questo possibile ... Leggi su isaechia (Di domenica 1 agosto 2021) Era il 2008 quando la showgirle il famoso imprenditorecelebrarono le loro nozze e dopo due anni nacque il loro primogenito Nathan Falco. La loro storia subì una battuta d’arresto che li portò a chiedere la separazione, nel 2017. Da quel momento però la coppia è sempre rimasta in buoni rapporti per il benessere del figlio. La stessa, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di voler ancora molto bene al suo ex marito ma aveva comunque smentito l’ipotesi di tornare insieme. Se fino a poco tempo fa questo possibile ...

