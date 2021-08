Calciomercato Sassuolo, c'è anche Ruan (Di domenica 1 agosto 2021) Sassuolo - Il Sassuolo ha praticamente chiuso per Matheus Henrique (25) e Ruan (22), rispettivamente centrocampista e difensore del Gremio . Mathias Henrique arriverà al termine dell'esperienza ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021)- Ilha praticamente chiuso per Matheus Henrique (25) e(22), rispettivamente centrocampista e difensore del Gremio . Mathias Henrique arriverà al termine dell'esperienza ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo L'idolo Iniesta e i paragoni con Arthur: chi è Matheus Henrique Una vita di sacrifici inseguendo un sogno, quello di diventare un giocatore professionista. È la storia di tanti giovani e tra questi c'è anche l'ultimo acquisto del Sassuolo , Matheus Henrique . Una storia che parte dalla favelas di Parada de Taipas , a nord di San Paolo. Qui Henrique, nato il 19 dicembre 1997, inizia a giocare all'età di sette anni nei campi ...

