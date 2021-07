Meteo, Curcio: “Rischio idrogeologico al nord per piogge e allagamenti” (Di sabato 31 luglio 2021) “Metà paese soggetto a piogge intense, l’altra metà afflitto da temperature elevate con vento che può innescare incendi. Forti temporali interesseranno il Piemonte e la Lombardia, soprattutto il Comasco. Il Rischio idrogeologico sarà elevato. Al centro-sud rimarranno temperature elevate”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio parlando in conferenza stampa in merito alla situazione degli incendi in Sicilia. “Raccomandiamo – ha aggiunto Curcio – massima cautela per i cittadini del nord che vivono nelle aree a Rischio allagamento. Al sud nelle zone ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) “Metà paese soggetto aintense, l’altra metà afflitto da temperature elevate con vento che può innescare incendi. Forti temporali interesseranno il Piemonte e la Lombardia, soprattutto il Comasco. Ilsarà elevato. Al centro-sud rimarranno temperature elevate”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizioparlando in conferenza stampa in merito alla situazione degli incendi in Sicilia. “Raccomandiamo – ha aggiunto– massima cautela per i cittadini delche vivono nelle aree aallagamento. Al sud nelle zone ...

