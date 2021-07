Ubisoft ' sta continuando a difendere aggressori | molestatori e i loro amici'

(Di venerdì 30 luglio 2021) Recentemente il CEO di, Yves Guillemot, ha pubblicato una mail interna a tutti i dipendenti affermando chevuole "ribadire l'impegno a creare un cambiamento reale e duraturo" all'interno dell'azienda. Sfortunatamente sembra che queste promesse siano completamente disattese, secondo quanto riferito dai dipendenti della società. Mercoledì, quasi 500 dipendentiattuali ed ex, hanno firmato una lettera in solidarietà con lo staff di Activision Blizzard a seguito di una recente causa che ha definito lo studio di World of Warcraft e Overwatch "un allevamento di molestie e discriminazioni contro le donne". La lettera ha ...

Non si tratta della sola novità per Assassin's Creed Valhalla , ad ogni modo, con che preparando altri contenuti per il gioco. Il titolo per ricevere inoltre un Anno 2 per la prima ... nei prossimi mesi si attendono serie ispirate ai giochi The Division , Splinter Cell e ... dove troverà ad attenderla una concorrenza agguerrita e un mercato che si già ben delineando. Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, risponde alla lettera di protesta dei dipendenti con una email: ecco le sue parole.. Ieri, circa 500 sviluppatori ed ex-sviluppatori di Ubisoft hanno firmato e ...