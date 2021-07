Roma, con Shomurodov è un mercato intelligente ma… (Di venerdì 30 luglio 2021) Potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Shomurodov alla Roma: il mercato di Tiago Pinto sta puntellando l’organico in maniera molto oculata Shomurodov e la Roma promessi sposi. Sarà infatti attesa nelle prossime ore la chiusura di una trattativa in verità andata via piuttosto rapidamente negli ultimi giorni. Il terzo attaccante richiesto da José Mourinho sarà dunque l’uzbeko. Un po’ a sorpresa, va detto, perché il nome del prossimo ex genoano mai era comparso nei radar giallorossi nei mesi scorsi. E invece il blitz firmato Tiago Pinto porterà Eldor a Trigoria sulla base di un prestito ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio dialla: ildi Tiago Pinto sta puntellando l’organico in maniera molto oculatae lapromessi sposi. Sarà infatti attesa nelle prossime ore la chiusura di una trattativa in verità andata via piuttosto rapidamente negli ultimi giorni. Il terzo attaccante richiesto da José Mourinho sarà dunque l’uzbeko. Un po’ a sorpresa, va detto, perché il nome del prossimo ex genoano mai era comparso nei radar giallorossi nei mesi scorsi. E invece il blitz firmato Tiago Pinto porterà Eldor a Trigoria sulla base di un prestito ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma con Argento Vivo/6. Olimpiadi 1972. Acqua Azzurra Il 9 settembre finalmente è oro negli 800 stile libero con il nuovo record del mondo. Diventa in un ... Per comprendere la sua popolarità basta ricordare quanto accaduto all'Olimpico di Roma, mentre si ...

Variante Delta, più contagi e morti ma ricoveri sotto controllo: picco a Ferragosto Da Green Pass a quarantena: le regole Vaccino, Israele parte con la teza dose: è il primo Paese al ... 'Ad esempio - spiega - Roma ha già raggiunto il picco dei contagi il 27 luglio. E quella data ci ...

Roma, G20 Cultura al Colosseo. Draghi: "Settore cruciale per la ripartenza" Sky Tg24 Bimbo di 7 anni strappato alla madre «Dieci poliziotti per portalo via» Il piccolo soffre di epilessia. Ora è in una casa famiglia. Il provvedimento del tribunale dei minori senza aver mai ascoltato Giorgio. «Troppo forte il legame con la genitrice» ...

L’Università LUISS sale al 14,57% di LVenture Group Luigi Capello L'Università LUISS più che raddoppia la sua quota di partecipazione in LVenture Group, la holding di partecipazioni di ...

