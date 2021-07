Roberto Gualtieri al TPI Fest!: “Con Raggi a Roma ai 5S è andata male, non è stata all’altezza” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Raggi è inguardabile. Nei partiti può andarti bene o male, in questo caso con Raggi è andata male al M5S, a elettori e cittadini di Roma che si sono trovati con un sindaco non all’altezza delle aspettative. Riteniamo che l’attuale giunta a Roma debba andare a casa. Mentre la sindaca Raggi va a magnificare piccoli interventi che a Roma si chiamano le Romanelle, botte di cemento su buca che dopo pochi mesi torna come prima. È vero gira come una trottola, ma preferirei che fosse al Campidoglio a governare i ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021) “è inguardabile. Nei partiti può andarti bene o, in questo caso conal M5S, a elettori e cittadini diche si sono trovati con un sindaco nondelle aspettative. Riteniamo che l’attuale giunta adebba andare a casa. Mentre la sindacava a magnificare piccoli interventi che asi chiamano lenelle, botte di cemento su buca che dopo pochi mesi torna come prima. È vero gira come una trottola, ma preferirei che fosse al Campidoglio a governare i ...

