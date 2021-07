Incendi Catania | case evacuate | lido distrutto | l' aeroporto riapre Brucia tutta la Sicilia

(Di venerdì 30 luglio 2021)nella morsa del caldo e degli. E il fuoco, spesso doloso e alimentato dal caldo record che non allenterà la sua morsa fino al 6 agosto, lascia dietro di sé distruzione e...

Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - fattoquotidiano : Catania brucia a causa di diversi incendi: famiglie evacuate e aeroporto Fontanarossa che ha sospeso le attività - repubblica : Catania, decine di incendi. Si ferma l'aeroporto, distrutto uno stabilimento balneare, case evacuate - PaganoAlexander : RT @MediasetTgcom24: Incendi in Sicilia, 150 persone evacuate via mare a Catania #catania - MungoMarco : RT @CTAairport: ?? Venerdì 30 luglio, ore 19:00 A causa dei forti incendi che stanno interessando le zone limitrofe allo scalo, l'Aeroporto… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Catania

Centocinquanta persone bloccate daglidue zone marinare disono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. Per fuggire alle fiamme sono si sono recate sulla spiaggia dove sono state soccorse ...Comiso - Le immagini postate in rete poco fa da un passeggero all'interno di un volo perfermo da ore a Comiso per la chiusura dell'aeroporto Fontanarossa, a causa degliche stanno mettendo a ferro e a fuoco la provincia etnea.Caldo e soffocante vento africano hanno alimentato a Catania diversi incendi. La zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta, dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro ...Centocinquanta persone bloccate dagli incendi due zone marinare di Catania sono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. (ANSA) ...