Tennis, ATP Atlanta 2021: esce subito di scena uno spento Jannik Sinner, Christopher O’Connell si impone in due set (Di giovedì 29 luglio 2021) Era il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo più di un mese dall’eliminazione da Wimbledon e dalle polemiche post forfait olimpico. I problemi non sembrano essere assolutamente risolti: l’italiano, testa di serie numero 2, è uscito subito sconfitto agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Atlanta. Sul cemento americano la sorpresa australiana Christopher O’Connell, riesce ad imporsi per 7-6 (7) 6-4 in poco più di un’ora e mezza. Sin dal primo set si sono intraviste le tante difficoltà dell’altoatesino. Non è stato costretto ad annullare palle break, pur andando un paio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Era il ritorno in campo didopo più di un mese dall’eliminazione da Wimbledon e dalle polemiche post forfait olimpico. I problemi non sembrano essere assolutamente risolti: l’italiano, testa di serie numero 2, è uscitosconfitto agli ottavi di finale dell’ATP 250 di. Sul cemento americano la sorpresa australiana, riad imporsi per 7-6 (7) 6-4 in poco più di un’ora e mezza. Sin dal primo set si sono intraviste le tante difficoltà dell’altoatesino. Non è stato costretto ad annullare palle break, pur andando un paio di ...

