Samsung, il Q2 2021 è da record grazie alla divisione semiconduttori. Rallentano le vendite di smartphone (Di giovedì 29 luglio 2021) Il colosso coreano chiude il miglior secondo trimestre della sua storia, con un fatturato di più di 55 miliardi di dollari. Gran merito alla divisione semiconduttori che vale un terzo dell’intera azienda. Rallentamento per quel che riguarda gli smartphone... Leggi su dday (Di giovedì 29 luglio 2021) Il colosso coreano chiude il miglior secondo trimestre della sua storia, con un fatturato di più di 55 miliardi di dollari. Gran meritoche vale un terzo dell’intera azienda. Rallentamento per quel che riguarda gli...

Advertising

Digital_Day : Con la fame di processori il fatturato decolla - PlanetR7_ : Il design di Samsung Galaxy Z Fold3 non ha più segreti con queste nuove immagini - TuttoTechNet : Il monitor Samsung più curvo del mercato è in offerta su Amazon con anche tastiera e mouse di Razer #amazon - TuttoAndroid : Il monitor Samsung più curvo del mercato è in offerta su Amazon con anche tastiera e mouse di Razer - SamuraiBlanco : Samsung estrena video con un breve vistazo del Galaxy Z Fold 3 -