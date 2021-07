PS5 | FireCuda 530 è il primo SSD compatibile di Seagate | ecco prezzi e dimensioni

(Di giovedì 29 luglio 2021)530 diè ilSSDcon PS5 dell'azienda. Dopo i test su console, l'SSD ha soddisfatto tutti i requisiti necessari. Il dispositivo sarà disponibile in vari: $140 per l'SSD da 500 GB, $240 per quello da 1TB e $490 per quello da 2TB. "Abbiamo fatto alcuni test con Sony su PlayStation 5 e può confermare che530 con dissipatore di calore ha soddisfatto tutti i requisiti di PS5. Con il design di PS5, lo slot per le schede SSD è molto stretto, quindi non c'è molto spazio per montare l'SSD". Leggi altro...

