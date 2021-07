Programma venerdì 30 luglio Olimpiadi: orari, medaglie, italiani in gara (Di giovedì 29 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - L'ottava giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, venerdì 30 luglio, vede l'inizio del Programma di atletica leggera, una delle discipline regine delle Olimpiadi. Già è in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - L'ottava giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020,30, vede l'inizio deldi atletica leggera, una delle discipline regine delle. Già è in ...

Ultime Notizie dalla rete : Programma venerdì Programma venerdì 30 luglio Olimpiadi: orari, medaglie, italiani in gara TOKYO (Giappone) - L'ottava giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, venerdì 30 luglio, vede l'inizio del programma di atletica leggera, una delle discipline regine delle Olimpiadi. Già è in programma una finale, quella dei 10mila metri, con l'italiano Yemaneberhan ...

Tokyo 2020, il programma di venerdì 30 luglio: orari e italiani in gara Olimpiadi, il programma delle finali del 30 luglio Ore 2.00 - Tiro a Segno: pistola 25m donne. Canottaggio: Ore 2.33 - singolo donne. Ore 2.45 - singolo uomini. Ore 3.05 - otto donne. Ore 3.25 - otto ...

Olimpiadi, i 21 titoli in palio venerdì 30 luglio: gli azzurri in gara (orari)

TOKYO (Giappone) - L'ottava giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, 30 luglio, vede l'inizio del programma di atletica leggera, una delle discipline regine delle Olimpiadi. Già è in programma una finale, quella dei 10mila metri, con l'italiano Yemaneberhan ...

Olimpiadi, il programma delle finali del 30 luglio Ore 2.00 - Tiro a Segno: pistola 25m donne. Canottaggio: Ore 2.33 - singolo donne. Ore 2.45 - singolo uomini. Ore 3.05 - otto donne. Ore 3.25 - otto ...