Paura in viale Fratti: auto distrutta dalle fiamme vicino al distributore di benzina (Di giovedì 29 luglio 2021) Momenti di Paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 luglio, in viale Fratti. Per cause in corso di accertamento, infatti, un'auto, che si trovava parcheggiata nei pressi di un distributore di benzina, ... Leggi su parmatoday (Di giovedì 29 luglio 2021) Momenti dinel pomeriggio di oggi, giovedì 29 luglio, in. Per cause in corso di accertamento, infatti, un', che si trovava parcheggiata nei pressi di undi, ...

