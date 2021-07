Covid, Fedriga: 'Dissenso è legittimo ma non sarei sceso in piazza' (Di giovedì 29 luglio 2021) 'La fiaccolata dei No pass? No, non è la mia piazza'. A dirlo è Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, esponente dell'anima moderata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) 'La fiaccolata dei No pass? No, non è la mia'. A dirlo è Massimiliano, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, esponente dell'anima moderata ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fedriga Covid, Fedriga: 'Dissenso è legittimo ma non sarei sceso in piazza' 'La fiaccolata dei No pass? No, non è la mia piazza'. A dirlo è Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, esponente dell'anima moderata della Lega. 'La libertà di manifestare e di esprimere dissenso è sacra - ha ...

Rinviato a settimana prossima decreto Green pass su scuole e trasporti. Prima la giustizia ... al Green Pass e alle misure di contrasto al Covid - 19. Il segretario del partito di via Bellerio -... taglia corto il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga.

Governo: su giustizia e dl scuola si tratta ancora Il decreto legge sulla scuola, e anche sui trasporti, sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri della prossima settimana. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se il segretario d ...

