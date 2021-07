Borsa: a Tokyo apertura in aumento (+0,63%) (Di giovedì 29 luglio 2021) La Borsa di Tokyo inizia la seduta in positivo, seguendo il consolidamento del listino tecnologico Usa del Nasdaq, dopo le rassicurazioni della Fed sulla tenuta dell'economia, e la decisione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladiinizia la seduta in positivo, seguendo il consolidamento del listino tecnologico Usa del Nasdaq, dopo le rassicurazioni della Fed sulla tenuta dell'economia, e la decisione di ...

