Si ferisce al ginocchio per salvare una ragazza che stava cadendo | infortunio choc sul sentiero di Mezzavalle

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ferisce ginocchio

corriereadriatico.it

Proprio in quel momeno lei ha perso l'equilibrio così, per non farla cadere, ha cercato di sostenerla ma alla fine si è ferito ad unsbattendolo rovinosamente a terra e procurandosi una ...ANCONA - Per salvare una ragazza che stava cadendo, scivola e siseriamente al. È accaduto questa mattina lungo lo stradello di Mezzavalle. Il 34enne, che scendeva verso la spiaggia, ha pagato caro il gesto di generosità. Sostenuto dalla giovane, ...ANCONA – Per salvare una ragazza che stava cadendo, scivola e si ferisce seriamente al ginocchio. È accaduto questa mattina lungo lo stradello di Mezzavalle. Il 34enne, che ...Per il presidente Christian Solinas, che già da domenica ha annunciato la richiesta al Governo affinché una quota del Pnrr sia dedicata per un grande piano di riforestazione della Sardegna, si tratta ...