Non partecipano al voto sul dl Recovery. 9 senatori "contiani" mandano un segnale a Draghi? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono tutti "contiani" i 9 senatori del M5s che oggi non hanno partecipato alla votazione al Senato sul dl Recovery, approvato al Senato con 213 voti a favore e 33 contrari. Vito Crimi, Pietro Lorefice, Alessandra Maiorino, Michela Montevecchi, Gisella Naturale, Emma Pavanelli, Gianluca Perilli, Vito Petrocelli e Paola Taverna. Sono questi i nomi dei senatori del Movimento che hanno scelto di non partecipare alla votazione, ma di esserne silenti osservatori. E allora, proprio perché tutti contiani, c'é chi pensa che la mancata partecipazione dei senatori M5s sia un segnale ...

