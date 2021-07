Green Pass | Conte | è aggravio | limitarlo allo stretto necessario

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il"è un onere che viene richiesto, unnon dobbiamo nascondercelo per tutti i cittadini e per gli operatori economici. Quindi dobbiamoma per ...

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - LuisaCipriani2 : RT @borghi_claudio: CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 891 16… - Luna61710831 : RT @Lorenzo62752880: L'Islanda torna in lockdown! Oltre il 90% della popolazione adulta completamente vaccinata! E qua fanno il green pa… -

...delle scuole a settembre e per un chiarimento sui toni utilizzati da Draghi durante la conferenza stampa dello scorso giovedì nella critica alla posizione della Lega su vaccinazioni e. Su ...Per quanto riguarda ilper gli studenti, secondo l'ex ministro rischia di essere discriminatorio, arrivando a favorire la dispersione scolastica. Il suo giudizio è netto, pensando anche ...“Oggi il Green pass, con i letti di terapia intensiva per fortuna vuoti al 98%, rischia di escludere dalla vita sociale più della metà degli italiani. Per questo una famiglia che andrà in vacanza a Fe ...Le nuove regole dei trasporti, con il green pass obbligatorio per aerei, treni e navi a lunga percorrenza, e il piano per far ripartire in sicurezza la scuola ...