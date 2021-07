Covid: in stand-by dl per green pass trasporti e scuola, prima giustizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Il decreto per estendere il green pass ai trasporti e introdurre l'obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico per ora resta in stand by. Se ne parlerà la prossima settimana. Niente cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza, perché il dl non planerà sul tavolo del Consiglio dei ministri che si riunirà domani mattina a Palazzo Chigi. Un'altra settimana ancora, così da valutare l'andamento della curva epidemiologica. E chiudere il dossier giustizia, che fa fibrillare la maggioranza a causa della mediazione in corso tra Palazzo Chigi e M5S sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Il decreto per estendere ilaie introdurre l'obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico per ora resta inby. Se ne parlerà la prossima settimana. Niente cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza, perché il dl non planerà sul tavolo del Consiglio dei ministri che si riunirà domani mattina a Palazzo Chigi. Un'altra settimana ancora, così da valutare l'andamento della curva epidemiologica. E chiudere il dossier, che fa fibrillare la maggioranza a causa della mediazione in corso tra Palazzo Chigi e M5S sulla ...

