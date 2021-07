Covid: in Italia 5.696 casi e 15 morti, tasso positività a 2,3% (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Continuano ad aumentare i positivi al Covid 19 giornalieri che oggi sono 5.696 (+1.174 rispetto ai 4.522 precedenti). Il numero dei tamponi eseguiti sono sostanzialmente in linea con quelli delle 24 ore precedenti con 248.472 (+6.582). Il tasso di positività registra un incremento passando dall'1,9% delle 24 ore precedenti al 2,3%. Il numero dei decessi è di 15 (ieri 24) portando a 128.010 il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dal punto dei vista dei ricoveri si registrano 1.685 unità nei reparti di area medica con un incremento di 74 ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Continuano ad aumentare i positivi al19 giornalieri che oggi sono 5.696 (+1.174 rispetto ai 4.522 precedenti). Il numero dei tamponi eseguiti sono sostanzialmente in linea con quelli delle 24 ore precedenti con 248.472 (+6.582). Ildiregistra un incremento passando dall'1,9% delle 24 ore precedenti al 2,3%. Il numero dei decessi è di 15 (ieri 24) portando a 128.010 il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dal punto dei vista dei ricoveri si registrano 1.685 unità nei reparti di area medica con un incremento di 74 ...

