Calciomercato Inter | scambio con Brozovic | Juventus a mani vuote!

DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Non solo Nandez, l’Inter resta vigile su Bellerin: la posizione dell’Arsenal - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Repubblica – Mou vuole Perisic alla Roma: Florenzi all’Inter? Ecco perché si può -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Il croato, considerato un elemento imprescindibile anche dal nuovo tecnico Simone Inzaghi , è in scadenza di contratto nel 2022 e l'è chiamata a risolvere la questione il prima possibile. Il ..., continua l'opera di sfoltimento della rosa che Marotta ha messo in atto in questa sessione in corso di. L'amministratore delegato vuole alleggerire il bilancio da ingaggi elevati, ...Nandez all' Inter, ci siamo per l'affare di calciomercato tra Inter e Cagliari. Che colpo di mercato sarà Nandez all' Inter? Può fare bene come Barella? In che ruolo giocherà Nandez? Ne parliamo con i ...Calciomercato Inter: dopo Mehmet Çelik, spunta anche Djibril Sidibé per sostituire Achraf Hakimi sulla fascia destra. Il Monaco valuta il suo giocatore 7 ...