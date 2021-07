Tokyo 2020, Osaka eliminata a sorpresa: “E’ andato tutto storto” (Di martedì 27 luglio 2021) Esce di scena a sorpresa una delle favorite del torneo di tennis femminile ai Giochi di Tokyo 2020. Naomi Osaka, atleta giapponese che ha acceso il tripode olimpico, e testa di serie numero 2 del seeding di Tokyo, è stata battuta in due set dalla ceca Marketa Vondrousova 6-1, 6-4 in poco più di un’ora al terzo turno del torneo. La stella del tennis giapponese, favorita per la vittoria dell’oro olimpico, ha lottato davanti a un avversario che non aveva mai affrontato prima nel circuito professionistico, ma la numero 2 del mondo ha subito una sconfitta amara e inaspettata quanto netta. “Sento decisamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Esce di scena auna delle favorite del torneo di tennis femminile ai Giochi di. Naomi, atleta giapponese che ha acceso il tripode olimpico, e testa di serie numero 2 del seeding di, è stata battuta in due set dalla ceca Marketa Vondrousova 6-1, 6-4 in poco più di un’ora al terzo turno del torneo. La stella del tennis giapponese, favorita per la vittoria dell’oro olimpico, ha lottato davanti a un avversario che non aveva mai affrontato prima nel circuito professionistico, ma la numero 2 del mondo ha subito una sconfitta amara e inaspettata quanto netta. “Sento decisamente ...

