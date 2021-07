Michele Ainis: "Giusto l'obbligo vaccinale per i prof, non per gli studenti" (Di martedì 27 luglio 2021) Nel suo ultimo libro “Disordini” (edito dalla Nave di Teseo), romanzo un po’ kafiano, un uomo si sveglia col volto cambiato. In questa conversazione, Michele Ainis re-indossa i panni del costituzionalista per parlare di ordine e disordine normativo, in relazione ai vaccini: “Facciamo gli insegnanti? Giusto. E poi chi guida gli autobus? Ci sono buone ragioni anche lì. E poi questo o quel lavoratore… Occhio a parcellizzare le misure, perché è una catena che alimenta conflitti politici e confusioni. Come quando si poteva uscire i giorni pari, stare chiusi nei dispari, vedere la fidanzata il lunedì e un congiunto la domenica. Draghi deve ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Nel suo ultimo libro “Disordini” (edito dalla Nave di Teseo), romanzo un po’ kafiano, un uomo si sveglia col volto cambiato. In questa conversazione,re-indossa i panni del costituzionalista per parlare di ordine e disordine normativo, in relazione ai vaccini: “Facciamo gli insegnanti?. E poi chi guida gli autobus? Ci sono buone ragioni anche lì. E poi questo o quel lavoratore… Occhio a parcellizzare le misure, perché è una catena che alimenta conflitti politici e confusioni. Come quando si poteva uscire i giorni pari, stare chiusi nei dispari, vedere la fidanzata il lunedì e un congiunto la domenica. Draghi deve ...

