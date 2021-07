LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | ASSURDO ARGENTO di Giorgia Bordignon! Bronzi Centracchio e spadiste!

(Di martedì 27 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 4, ma in Giappone si è già alla settima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 22 titoli in palio. Spiccano triathlon, surf, tiro a segno, nuoto, canoa slalom, mountain bike, tuffi, sollevamento pesi, equitazione, judo, scherma, taekwondo, ginnastica artistica e softball. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi2021: ...

Advertising

Eurosport_IT : Thomas Ceccon, Martina Carraro, Eva Lechner: tutti gli azzurri a caccia di una medaglia nella nottata! ????????… - fanpage : Simone Biles si ritira dalla gara #giochiolimpici - fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - daisyyjjohnson : @Pluto16248506 certo!! io sto seguendo un po' con la diretta di oa sport e un po' con gli aggiornamenti del sito uf… - Marilenapas : RT @fanpage: Simone Biles si ritira dalla gara #giochiolimpici -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

di Claudio Franceschini) DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 13 - 19): basket 3x3,Tokyo addioTOKYO 2020, PELLEGRINI IN FINALE 200M SL Serata importante per il nuoto italiano ...Maria Centracchio è bronzo/ Judo: 26enne di Isernia terza alledi Tokyo 2020 Ricordiamo che Paltrinieri è campione del mondo in carica negli 800 stile libero , mentre alleha già ...(agg Michela Colombo). Risultati nuoto/ Diretta live Olimpiadi Tokyo 2020: Paltrinieri in finale! RISULTATI SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI LA SPADA A SQUADRE FEMMINILE. Presentiamo allora tutto ...Olimpiadi Volley 2021, Italia-Argentina quando e dove vederla: programma, data, orario tv, live streaming Pallavolo femminile Tokyo 2020.