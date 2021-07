Formia, molesta tre bimbe in spiaggia: polizia salva 50enne dal linciaggio (Di martedì 27 luglio 2021) commenta La polizia ha denunciato un 50enne per aver adescato tre bambine, due di 12 e una di 9 anni, in spiaggia a Formia (Latina). Prima di condurlo in commissariato, gli agenti hanno salvato l'uomo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 luglio 2021) commenta Laha denunciato unper aver adescato tre bambine, due di 12 e una di 9 anni, in(Latina). Prima di condurlo in commissariato, gli agenti hannoto l'uomo ...

Advertising

occhio_notizie : Formia, molesta 3 bimbe sulla spiaggia: polizia salva 50enne dal linciaggio - Christa16881037 : RT @MediasetTgcom24: Formia, molesta tre bimbe in spiaggia: polizia salva 50enne dal linciaggio #Latina - RassegnaZampa : #Pedofilia Molesta tre bimbe al mare a #Formia, lo salvano dal linciaggio dei genitori - MaggioreSimona : RT @MediasetTgcom24: Formia, molesta tre bimbe in spiaggia: polizia salva 50enne dal linciaggio #Latina - GINA32451015 : RT @MediasetTgcom24: Formia, molesta tre bimbe in spiaggia: polizia salva 50enne dal linciaggio #Latina -