Amichevole Inter-Crotone | ecco quando si disputerà

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato quale squadra affronterà nella prossimaestiva. Dopo il successo di ieri per 8-0 contro la Pergolettese, i nerazzurri mercoledì 28 luglio alle ore 18, affronteranno ilguidato da Francesco Modesto presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile. Nonostante sia tornato a disposizione di mister Inzaghi solo oggi, Lukaku si è allenato molto durante tutta l’estate. Non è quindi da escludere uno spezzone di partita anche per Big Rom. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

