Addio al benvenuto a bordo di Lufthansa: non è inclusivo. Quando la lingua si fa specchio del cambiamento (Di lunedì 26 luglio 2021) La compagnia aerea Lufthansa, qualche settimana fa, ha annunciato che toglierà il saluto «Signori e signore, benvenuti a bordo», che da sempre ha accolto i passeggeri e le passeggere sugli aerei, perché non è neutro e inclusivo. Incuriosito da questo, sul mio profilo Instagram, ho chiesto ai miei appassionati seguitori, tramite un sondaggio, che cosa ne pensassero di questa notizia, e più del 70% ha risposto in modo negativo, trovando questo cambiamento fuori luogo o/e troppo forzato. Niente di nuovo, c’era da aspettarselo, atteggiamento umano, naturale, ci vuole tempo per digerire delle novità in generale, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021) La compagnia aerea, qualche settimana fa, ha annunciato che toglierà il saluto «Signori e signore, benvenuti a», che da sempre ha accolto i passeggeri e le passeggere sugli aerei, perché non è neutro e. Incuriosito da questo, sul mio profilo Instagram, ho chiesto ai miei appassionati seguitori, tramite un sondaggio, che cosa ne pensassero di questa notizia, e più del 70% ha risposto in modo negativo, trovando questofuori luogo o/e troppo forzato. Niente di nuovo, c’era da aspettarselo, atteggiamento umano, naturale, ci vuole tempo per digerire delle novità in generale, ...

