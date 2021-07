(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Sonoale, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagliche stanno devastando i loro territori. Il mio pensiero e ringraziamento va alle donne e agli uomini che in queste ore stannondo per". Lo scrive in un tweet il senatore M5S Vito

Advertising

TV7Benevento : Incendi: Crimi, 'vicino al popolo sardo, grazie a chi lotta per arginare roghi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Crimi

OlbiaNotizie

...tree - climber al geologo che si impegna per studiare le conseguenze deglisull'... Read More In Evidenza M5S,furente contro Grillo per Rousseau: 'Non so se resto' 30 Giugno 2021 Arriva il ......tree - climber al geologo che si impegna per studiare le conseguenze deglisull'... Read More In Evidenza M5S,furente contro Grillo per Rousseau: 'Non so se resto' 30 Giugno 2021 Arriva il ...Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Sono vicino al popolo sardo e, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagli incendi che stanno devastando i loro territori. Il mio pensiero e ringraziamento ...Ammonta a quasi 2 miliardi il buco nei conti della Regione siciliana. 417 milioni di euro derivano da un ricorso della Corte dei Conti sul rendiconto generale del 2019 ma oltre un miliardo e mezzo da ...