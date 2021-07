Garanzia kasko e mini-kasko Ecco tutti i dettagli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 luglio 2021) La Responsabilità Civile Autoveicoli, obbligatoria e sancita dalla legge 990 del 1969 e successivi aggiornamenti, indica le linee guida relativamente alla copertura assicurativa per gli eventuali danni procurati a cose e persone, dal proprio veicolo, in caso di sinistro. La legge, importantissima, sanava un problema di non poco conto la cui precedente gestione era a discrezione del proprietario del mezzo. Tuttavia, gli eventuali danni causati al proprio veicolo, in caso di sinistro, continuavano a restare a carico del conducente che poteva decidere se e in che misura ripararli. Molti utenti della strada si saranno trovati nella condizione di causare loro malgrado un sinistro e decidere di ...