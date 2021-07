Voghera, l’assessore Adriatici resta ai domiciliari. Trasferito in un luogo segreto (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l’arresto dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici confermando gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. La decisione del gip segue la richiesta della procura, che aveva parlato di rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, secondo quanto spiegato dal pubblico ministero di Pavia, Roberto Valli. Ieri, 23 luglio, Adriatici è comparso davanti al gip. ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l’arresto delalla Sicurezza del Comune diMassimoconfermando gli arrestiè accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. La decisione del gip segue la richiesta della procura, che aveva parlato di rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, secondo quanto spiegato dal pubblico ministero di Pavia, Roberto Valli. Ieri, 23 luglio,è comparso davanti al gip. ...

